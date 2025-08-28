"¿Qué esperaban que pasé?, ¿Ir por Pavón como si fuera el carnaval de Gualeguaychú?" se preguntó Federico Otermín, el intendente de Lomas de Zamora, quien dijo entender a quienes reaccionaron al paso de la comitiva libertaria, aunque no comparte las formas.

En la charla con Julia Mengolini en FutuRöck, Otermín avanzó un poco más y dejó en el aire el interrogante de si en el Gobierno están "tan disociados de la realidad o buscaron otra imagen mucho peor".

Las consecuencias de lo ocurrido son difíciles de medir pero marcan un descontento en la calle tras el destrato a los jubilados y discapacitados, y la bomba de los audios de Diego Spagnuolo con los pedidos de coimas.