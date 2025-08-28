Disociados de la realidad
Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora: "Iban en caravana puteando a la gente; ¿qué esperaban que pase?"
El intendente local se preguntó si la comitiva de La Libertad Avanza sufrió un ataque o buscó premeditadamente que ocurriera lo que sucedió.
"¿Qué esperaban que pasé?, ¿Ir por Pavón como si fuera el carnaval de Gualeguaychú?" se preguntó Federico Otermín, el intendente de Lomas de Zamora, quien dijo entender a quienes reaccionaron al paso de la comitiva libertaria, aunque no comparte las formas.
En la charla con Julia Mengolini en FutuRöck, Otermín avanzó un poco más y dejó en el aire el interrogante de si en el Gobierno están "tan disociados de la realidad o buscaron otra imagen mucho peor".
Las consecuencias de lo ocurrido son difíciles de medir pero marcan un descontento en la calle tras el destrato a los jubilados y discapacitados, y la bomba de los audios de Diego Spagnuolo con los pedidos de coimas.