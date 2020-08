"Como San Martín les digo, 'hagan oír sus voces, quejensé todo lo que quieran, no pasen desapercibidos y demuestren su enojo si es necesario y así lo sienten......pero no vayan a la marcha que hay un virus peligroso dando vueltas, no sean boludos'", pidió D'Elia.

“Como San Martín les digo, “hagan oír sus voces, quejensé todo lo que quieran, no pasen desapercibidos y demuestren su enojo si es necesario y así lo sienten......pero no vayan a la marcha que hay un virus peligroso dando vueltas, no sean boludos”. https://t.co/8lRaFLiwDU”— Federico D'Elia on Twitter Link Federico D'Elia on Twitter

En el día de la conmemoración de la muerte del procer de la Patria, el actor replicó una imagen de los simuladores, con un mensaje que apela a la reflexión de quienes esta tarde marcharán contra el gobierno.