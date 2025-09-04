Tronco, sí, el mismo que festejaba chistes pedófilos en su programa, fue delirado en vivo por el mismísimo Alejandro Fantino por la burrada que acababa de decir.

El candidato en la lista de José Luis Espert fue protagonista de otro momento insólito cuando aseguró que en el acto que hizo Javier Milei en Moreno había unas 8000 personas. Nada más alejado de la realidad.

Tal como mostraron las imágenes difundidas a través de un helicóptero de la Provincia, el predio donde se desarrolló el acto estaba casi vacío, salvo por una pequeña muchedumbre que se encontraba pegada al escenario.

Pero Tronco dijo tener “una foto” tomada por su celular como prueba de la gran multitud que fue a apoyar al presidente inmerso en uno de los peores casos de corrupción de la historia Argentina.

Cuando vio que el propio Alejandro Fantino prácticamente se le rio en la cara, acudió a su inefable arma: el racismo y el odio hacia lo popular.

“El peronismo eran los 25 monos sin dientes que tiraban piedras”, aseguró este nefasto personaje, quien afirmó al aire: “El peronismo me chupa el orto”.