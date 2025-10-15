"Me preocupó que hoy no salió el anuncio que me habían dicho del gobierno, me hicieron quedar como un pelotudo, la ayuda de EE.UU. está supeditada a que a La Libertad Avanza le vaya bien en octubre. Esto se instaló. Trump salió con un tuit que reafirma que no se refería al 2027, se refería a ahora. No nos engañemos. Habla de las de medio término, no podemos ser tan termos, loco" se sinceró Alejandro Fantino ante sus seguidores que trataban de tapar el sol con la mano.

Después apuntó con Luis Caputo: "La micro no levanta. Caputo declaró el otro día que a algunos le va a ir bien y a otros mal. No me lo digas. Totín, no me lo digas. Están todos remando en dulce de leche."

Para terminar apostando a todo o nada en las elecciones del 26 de octubre, donde se definirá gran parte de la suerte del gobierno libertario: "Si la gente decide que esto no va y Javier pierde por varios puntos... bueno no funcionó".