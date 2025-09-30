Game over
Fantino quiso bancar a Espert pero se resignó: "Es difícil defenderla cuando él reconoce que Fred Machado le aportó a su partido"
En el Cónclave de Carnaval, Alejandro Fantino debió soportar el ataque de Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman por la relación entre el narco Fred Machado y el primer candidato bonaerense de La Libertad Avanza.
Si algo le faltaba a La Libertad Avanza para darse cuenta de que su suerte ha cambiado es que la justicia de los Estados Unidos revele el vínculo entre el narcotraficante Fred Machado y José Luis Espert.
La investigación estadounidense mostró que Machado le transfirió a Espert doscientos mil dólares, con lo cual queda probada la relación entre ambos.
En Carnaval, Fantino ensayó una defensa del candidato a diputado bonaerense de los libertarios y le pidió a Espert que vaya a defenderse a un terreno "neutral, como Clarín o La Nación", en vez de hacerlo en Neura o Carajo.
Pero al ver las respuestas que le dio a Rolando Graña en A24, tiró la toalla. Ante las risas del resto reconoció: "Es difícil defenderlo, eh".