Si algo le faltaba a La Libertad Avanza para darse cuenta de que su suerte ha cambiado es que la justicia de los Estados Unidos revele el vínculo entre el narcotraficante Fred Machado y José Luis Espert.

La investigación estadounidense mostró que Machado le transfirió a Espert doscientos mil dólares, con lo cual queda probada la relación entre ambos.

En Carnaval, Fantino ensayó una defensa del candidato a diputado bonaerense de los libertarios y le pidió a Espert que vaya a defenderse a un terreno "neutral, como Clarín o La Nación", en vez de hacerlo en Neura o Carajo.

Pero al ver las respuestas que le dio a Rolando Graña en A24, tiró la toalla. Ante las risas del resto reconoció: "Es difícil defenderlo, eh".