Hasta los libertarios más acérrimos empiezan a dudar de Javier Milei y sus soluciones mágicas para la economía del país. Aun Alejandro Fantino, un defensor a ultranza del presidente, marca la dificultad de seguir haciéndolo con los números sobre la mesa.

El planteo es el de cualquier opositor -caída de la industria, importancia abierta con el dólar barato, falta de obra pública, recesión- pero dado vuelta para pensar cómo apoyar al gobierno en este escenario.

La falta de respuestas es tan grande que Fantino planteó que así es muy difícil que La Libertad Avanza consiga respaldo y le pidió a su audiencia que le de respuestas.