Candidato narco
Fantino no le creyó a Espert y pidió que no se presente: "Todo para el orto la nota, Tronco no puede hacer campaña"
En su programa de Neura, Alejandro Fantino fue lapidario con José Luis Espert por su pobrísima defensa en la entrevista que le hizo Pablo Rossi en LN+.
Si el objetivo de José Lusi Espert era salir a aclarar su relación con Fred Machado y dejar el tema atrás, consiguió todo lo contrario.
Fueron tan inconsistentes las respuestas ante la insistencia de Rossi y sus panelistas de que admitiera o desmintiera que había cobrado doscientos mil dólares de Machado, que solo consiguió que las dudas y las sospechas aumentaran.
Fantino directamente le pidió que se baje de las elecciones -encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires- para no perjudicar más al partido violeta.
Fantino no le creyó
Tajante y sin concesiones, el conductor de Neura abrió su programa aclarando que él no le cree al diputado libertario.