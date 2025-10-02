Si el objetivo de José Lusi Espert era salir a aclarar su relación con Fred Machado y dejar el tema atrás, consiguió todo lo contrario.

Fueron tan inconsistentes las respuestas ante la insistencia de Rossi y sus panelistas de que admitiera o desmintiera que había cobrado doscientos mil dólares de Machado, que solo consiguió que las dudas y las sospechas aumentaran.

Fantino directamente le pidió que se baje de las elecciones -encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires- para no perjudicar más al partido violeta.

Fantino no le creyó

Tajante y sin concesiones, el conductor de Neura abrió su programa aclarando que él no le cree al diputado libertario.