Las cosas por su nombre
Fantino les respondió a los libertarios que lo critican: "Si veo algo que no me gusta lo digo, no quiero chupar pija, chicos"
El conductor de Neura no se retractó de sus palabras y contó que habló una hora y media con Javier Milei, a quien le reiteró sus cuestionamientos.
Alejandro Fantino fue tajante al cuestionar que el presidente argentino dijera que está haciendo un esfuerzo cuando el país está en crisis.
Lo expresó en su programa con toda claridad y eso le ganó la reprobación de sus seguidores, la gran mayoría fanáticos libertarios.
Pero Fanta no es de achicarse, y una vez más dobló la apuesta. Mirando a cámara les respondió tras leer al aire los insultos que le dedicaban y, de paso, chapeó con que tuvo una charla de una hora y media con el propio Milei donde mantuvo su postura.