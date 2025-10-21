Alejandro Fantino fue tajante al cuestionar que el presidente argentino dijera que está haciendo un esfuerzo cuando el país está en crisis.

Lo expresó en su programa con toda claridad y eso le ganó la reprobación de sus seguidores, la gran mayoría fanáticos libertarios.

Pero Fanta no es de achicarse, y una vez más dobló la apuesta. Mirando a cámara les respondió tras leer al aire los insultos que le dedicaban y, de paso, chapeó con que tuvo una charla de una hora y media con el propio Milei donde mantuvo su postura.