Alejandro Fantino es un hábil declarante, de los que saben cuáles son las batallas que vale la pena dar y cuáles no.

Las declaraciones y acciones de Patricia Bullrich intentando frenar la difusión de los audios de Karina Milei son indefendibles y el conductor de Neura dejó en claro que no piensa inmolarse por ellas.

En el Cónclave de Carnaval, con Jorge Rial y Mauro Federico presentes, Fantino recordó cuando Bullrich defendía a los periodistas y bramaba por la libertad de expresión.