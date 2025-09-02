Periodistas buenos
Fantino durísimo con Patricia Bullrich: “No podés tomar en serio lo que dice cuando antes era la paladín de no tocar a los periodistas”
En el Cónclave de Carnaval, Alejandro Fantino cargó contra la ministra de Seguridad y dijo que aunque esto le granjee varios enemigos, tiene claro que perseguir periodistas está mal.
Alejandro Fantino es un hábil declarante, de los que saben cuáles son las batallas que vale la pena dar y cuáles no.
Las declaraciones y acciones de Patricia Bullrich intentando frenar la difusión de los audios de Karina Milei son indefendibles y el conductor de Neura dejó en claro que no piensa inmolarse por ellas.
En el Cónclave de Carnaval, con Jorge Rial y Mauro Federico presentes, Fantino recordó cuando Bullrich defendía a los periodistas y bramaba por la libertad de expresión.