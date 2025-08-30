La fallida caravana presidencial en Lomas de Zamora, con incidentes que obligaron a evacuar de urgencia al presidente Javier Milei y su comitiva, siguen generando repercusiones.

Una de las imágenes más comentadas fue la del diputado y candidato José Luis Espert abandonando la escena en una moto y sin casco.

El episodio fue comentado por el conductor oficialista Alejandro Fantino, quien en su programa liquidó al diputado libertario. “Pelado, nunca vi correr a alguien así. No podes correr así”, aseguró el amigo del presidente.

"José, corriste al pedo. A mi me pasa eso y me plantó", aseguró Fantino sobre la imagen del diputado escapando en moto.