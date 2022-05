De entrada nomás quedó claro que la idea de Animales Sueltos no ha cambiado y que el que no sea un incendiario no va a tener mucho espacio.

Carlos Burgueño, además de periodista es economista y su análisis tenía un ingrediente del que pocos quieren hablar. Si todos decimos que la inflación va a ser del 80% probablemente se acerque a ese número por el factor psicológico que tiene la inflación.

Si bien Burgueño aclaró que la inflación será alta no se animó a pronosticar más allá de junio o julio pero a Fantino le pareció demasiado tibio y lo sacó del aire.