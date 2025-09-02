No hay un día de tranquilidad para el gobierno y las malas noticias se suceden. Alejandro Fantino es de los primeros que se subieron al barco libertario y pone el pecho para sostenerlo en su peor momento.

En vez de agarrárselas con los periodistas opositores apuntó contra su propio universo, y afinó la puntería contra los trolls que maneja Santiago Caputo.

Fantino se indignó con la falta de presencia en las redes de los personajes más emblemáticos, que en tiempos de bonanza salían en manada a defender al gobierno y ahora brillan por su ausencia.