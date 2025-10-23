Ser feliz
Fantino apuntó contra sus propios seguidores: "¿Son boludos ustedes que se votan en contra?"
El conductor de Neura se sorprendió con el resultado de una encuesta que lanzó en su programa, preguntando si el pueblo merece ser feliz.
Hasta el propio Alejandro Fantino se quedó estupefacto ante el resultado de una encuesta que tenía el resultado cantado desde que se lanzó: si el pueblo merece ser feliz.
Si bien cualquiera podría anticipar que la respuesta es abrumadoramente que si, los libertarios seguidores de Neura sorprendieron al conductor con un 55% diciendo que no.
Aunque sus panelistas intentaban esbozar teorías de por qué se daba ese resultado, Fantino se hizo la pregunta de rigor: "¿Son boludos ustedes que se votan en contra?".