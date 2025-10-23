Hasta el propio Alejandro Fantino se quedó estupefacto ante el resultado de una encuesta que tenía el resultado cantado desde que se lanzó: si el pueblo merece ser feliz.

Si bien cualquiera podría anticipar que la respuesta es abrumadoramente que si, los libertarios seguidores de Neura sorprendieron al conductor con un 55% diciendo que no.

Aunque sus panelistas intentaban esbozar teorías de por qué se daba ese resultado, Fantino se hizo la pregunta de rigor: "¿Son boludos ustedes que se votan en contra?".