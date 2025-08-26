Alejandro Fantino es uno de los integrantes de la guardia pretoriana mediática del gobierno de La Libertad Avanza, y como tal, sigue defendiendo a capa y espada la integridad de Javier Milei, con quien tiene una relación personal.

Eso lo puso contra la pared en el Cónclave de Carnaval, donde intentó exculpar al presidente en el escándalo de corrupción que desataron los audios de Spagnuolo.

Contra todo lo que indican las señales que dejan a su hermana Karina como la armadora del esquema de coimas, Fantino siguió quitando a Milei de la ecuación, mientras Canosa le preguntaba, insidiosa, por ‘El Jefe’.