Haciendo una simbología de las que le gustan, el conductor de Neura les pidió mesura a los libertarios ahora que "se abrió el Mar Rojo para el gobierno".

Aunque puso por delante las transformaciones que se pueden llevar adelante -reformas laboral, previsional y tributaria- también advirtió que este momento ya ocurrió poco tiempo atrás.

Fue cuando Mauricio Macri, en 2017, pintó el mapa del país de amarillo y parecía que inauguraba un nuevo ciclo de dominación en la política nacional.

Sin embargo, dos años después todo se había desmoronado y perdió claramente las elecciones con Alberto Fernández.