La mesa servida
Fantino: "Ojo que es muy difícil decidir en el triunfo, vuelven los egos, los amigos del campeón, Macri estuvo así y casi se va antes"
En Neura, Alejandro Fantino se alejó de los festejos exultantes y pidió mesura en la victoria recordando lo que ocurrió con el macrismo en 2017.
Haciendo una simbología de las que le gustan, el conductor de Neura les pidió mesura a los libertarios ahora que "se abrió el Mar Rojo para el gobierno".
Aunque puso por delante las transformaciones que se pueden llevar adelante -reformas laboral, previsional y tributaria- también advirtió que este momento ya ocurrió poco tiempo atrás.
Fue cuando Mauricio Macri, en 2017, pintó el mapa del país de amarillo y parecía que inauguraba un nuevo ciclo de dominación en la política nacional.
Sin embargo, dos años después todo se había desmoronado y perdió claramente las elecciones con Alberto Fernández.