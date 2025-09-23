Cuando en las usinas mediáticas del gobierno celebraban el roll over conseguido gracias al acuerdo con el Tesoro estadounidense, la campanada que lo salvó del nocaut, Alejandro Fantino apuntó hacia otra dirección.

Para el conductor de Neura, la macro economía no es tan importante, aunque tiene en claro que si el mercado le quita el apoyo el gobierno se cae solo, pero para la sustentabilidad con la gente, necesita que vuelva a ponerse en actividad el consumo.

Con olfato, Fantino sabe que la recesión extrema al que ha sometido al país Javier Milei -"el ajuste más grande de la historia"- tiene los días contados y que no puede aguantar más sin incentivar el consumo.