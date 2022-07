Familiares de las víctimas del ARA San Juan tras el sobreseimiento a Macri: ''Es un golpe judicial''

Este viernes se conoció la decisión de la Cámara Federal porteña que sobreseyó Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje.



La querella mayoritaria integrada por familiares de víctimas del submarino ARA San Juan expresó su "decepción" ante el fallo y lo calificó de "golpe judicial”.



"Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa" durante la búsqueda en 2017, señaló un comunicado de la querella firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de tripulantes del ARA San Juan.



Y agregan: "Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso".

Asimismo, recordaron que “luego de perder seres amados, padecieron la mentira, el ocultamiento, los traidores encubrimientos y la baja de celulares con el borrado de todo archivo y recuerdo de los que ya no están, hasta ser el objetivo de una cámara de fotos disparada por el Estado-AFI, como si fuéramos ‘una amenaza para la seguridad nacional".



"Con el mismo coraje y valor con que ellos salían a navegar en su amado submarino, así seguiremos esta lucha por verdad, justicia y la dignidad que merecemos".

Apelarán el fallo



El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan y querellante en las causas que se originaron tras el hundimiento del submarino, calificó como "grotesco" el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la investigación que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas, y adelantó que apelará la decisión dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires.



"Es una resolución sustentada sólo en lo que dice la defensa de Macri, desconociendo toda la prueba. Se trata de un fallo con características grotescas", señaló Tagliapietra en declaraciones a Télam.



"Haremos el camino que nos toque hacer y apelaremos este fallo ante Cámara de Casación y a la Corte Suprema", apuntó Tagliapietra, quien representa en esta causa a 11 familiares de los marinos del sumergible, hundido en noviembre de 2017.



En este sentido, el letrado señaló que durante todo el expediente se "recolectó mucha prueba" en torno al espionaje ilegal que se llevó a cabo sobre los familiares, y consideró que, pese a eso, el fallo en vez de requerir que se "continúe investigando" dio un sobreseimiento para todos los implicados.



"Hubo seguimientos personales, fotografías, videos, escuchas acerca de qué le íbamos a plantear al Presidente antes de una reunión. La resolución está desajustada a derecho. Desconoce toda la prueba del expediente", remarcó.



A su vez, el abogado querellante coincidió con el ministro de Justicia, Martín Soria, quien resaltó que al expresidente Macri "no lo sobresee la Justicia" sino que "lo salvan sus amigos".



"No hay ninguna duda. Adulo esta aseveración del ministro, es grotesca la decisión", recalcó Tagliapietra.



El abogado querellante hizo hincapié además en el hecho que la notificación del fallo la recibieron "justo" el último día antes de comenzar la feria judicial. E indicó: "Esto pinta de cuerpo entero lo que es la actuación de estos jueces".



Por su parte, Isabel Polo, la hermana del tripulante del submarino ARA San Juan y cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, indicó sentir "bronca y decepción" tras el sobreseimiento del expresidente.



"Confirmo que la justicia existe solo para algunas personas, y no precisamente para los pobres. Siento una profunda mezcla de bronca y decepción. Era lógico que estos jueces iba a favorecer a Macri, son sus amigos. De todos modos, vamos a apelar, esto no puede quedar impune", puntualizó.