Los restos de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi fueron despedidos, mientras la investigación del triple narcofemicidio de Florencio Varela sigue avanzando con más pruebas.

Federico, primo de Bremda y Morena, víctimas del crimen, expresó su enojo ante lo que considera una manipulación política del hecho.

"También me molesta que hagan el carancheo político, de qué es La Matanza, la provincia de Buenos Aires. Es un tema a nivel nacional", señaló.

"No se pueden lavar las manos, la Ministra de Seguridad, Javier Milei no se pueden lavar las manos", remarcó. en el móvil de C5N.