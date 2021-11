El diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, se refirió al presidente Alberto Fernández, luego de que el jefe de Estado llamara a celebrar el día de la militancia y se atrevió a asegurar que "tiene anosognosia".

"En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación", dijo el neurocientífico.

Claramente en ninguna de las especialidades de la medicina se puede diagnosticar sin conocer al paciente y sus antecedentes por lo que dijo Facundo Manes es una pavada a la altura del otro médico, Nelson Castro, que se atrevía a diagnosticar a Cristina al asegurar que sufría síndrome de Ubris.