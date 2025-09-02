Fabián Doman apuntó fuerte contra Javier Milei en su programa de Carnaval, el canal censurado y apuntado por el gobierno en uno de los actos de mayor gravedad institucional desde la vuelta de la democracia.

Doman aseguró que está “esperando que Milei me diga, nos diga, a los 50 millones de argentinos” mirando a una cámara: “Soy inocente”.

El periodista aseguró: “Quiero que Javier Milei me diga ‘yo de esto no sabía nada’ es lo menos que merecemos”.

El conductor consideró que “al no haber hecho eso esto es una bola de nieve” y termina en que como no puede prohibir la realidad prohíbe los audios.