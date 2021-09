La creatividad claramente no es algo que caracteriza al macrismo. Pero utilizar el canto de "Vamos a volver" como si fuera propio tal vez es un límite que no debían cruzar. Ahora parecen verse reflejados en ese canto que el kirchnerismo acuño allá por el 2015 cuando el macrismo llegó al poder pero el peronismo no perdía las esperanzas.

Pero además en el cierre de Santilli no se vieron los globos amarillos que tanto identificaban a la oposición con Mauricio Macri sino que se vieron gorras rojas con la leyenda: #EsElColo.

Pero estas extrañas gorras rojas sacudieron a las redes que en seguida empezaron a buscarles parecidos.