Ramiro Marra, uno de los hombres más cercanos a Javier Milei durante su campaña presidencial, explotó de ira en sus redes sociales contra toda La Libertad Avanza.

El ex candidato porteño, que fue corrido del espacio por razones que solo él y el presidente sabrán, publicó un mensaje incendiario en medio de una interna feroz y un oficialismo terriblemente debilitado.

Los constantes actos de corrupción por parte de las autoridades nacionales sumado al escándalo de José Luis Espert, tras su financiamiento por parte de un narcotraficante, hicieron implosionar al espacio político.

En este sentido, Marra expresó: "Qué calentura que tengo. Que se vayan todos a LRPMQLP".

A pesar de sus errores ortográficos, Marra aseguró que "si no saben defenderse o declarar no sean candidatos. Si no saben armar una lista no sean armadores. Si no saben gestionar no sean funcionarios".

Claro que las redes sociales reaccionaron inmediatamente.