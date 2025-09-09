La elección en la Provincia de Buenos Aires dejó un resultado contundente por el duro revés que sufrió La Libertad de Avanza, y provocó fuertes tensiones internas en el ambiente del oficialismo.

En ese marco, el libertario Iñaki "La Pepona" Gutiérrez quedó en ridículo por el mensaje que intentó transmitir a sus seguidores, y por la fuerte respuesta que le dedicó Pedro Rosemblat desde el stream de Gelatina.

Luego de ese episodio, el seguidor de Javier Milei difundió un video con el objetivo de motivar a los militantes de LLA: "Ganó el kirchnerismo, ganó esa fuerza política que le arruinó la vida a todos los argentinos de bien".

"La Pepona salió de la cueva para hablar huevadas", le contestaron en las redes y ese comentario provocó diferentes reacciones: