El mundo vive la crisis de la pandemia, pero Argentina enfrenta además un problema posterior y tan grande como el del virus: las consecuencias del macrismo en el mercado laboral.

Según los resultados de una investigación llevada adelante por Proyecto AGENCIA/PISAC COVID - 19 Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC), del que participaron 150 investigadores de todo el país de 13 universidades, los últimos dos años de gobierno de Mauricio Macri generaron "un descenso social de las clases medias".

El director del proyecto de investigación, Pablo Dalle, afirmó en diálogo con Télam que lo que se observa en los avances de este estudio es que "la pandemia de Covid-19 generó nuevas desigualdades, pero además profundizó otras de largo plazo, ya que el contexto previo se caracterizó por otra crisis económica que tuvo lugar en los dos últimos años del Gobierno de Mauricio Macri generaron un "un descenso social de las clases medias".

"De acuerdo a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en los dos últimos años del Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), durante la crisis de la deuda, tuvieron lugar dos devaluaciones con, como efecto, una caída del empleo asalariado registrado en la seguridad social, y principalmente el vinculado a la industria, porque esa rama de actividad fue el epicentro de la crisis en el mercado de trabajo", sostiene el trabajo que reprodujo una nota de Victoria Ávila para Telam.

Además, que el mayor impacto recayera sobre la industria se explica en que "durante ese gobierno tuvo lugar un cambio en el modelo económico", afirma Delle.

"Durante el kirchnerismo el modelo de desarrollo económico tenía una orientación más ligada a un modelo de desarrollo productivo, vinculado al mercado interno y en parte al comercio regional, mientras que entre 2018 y 2019 JxC implementó un modelo más orientado a las actividades primarias, al agro y el sector financiero", sostuvo Dalle, que es Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y que es investigador Adjunto del Conicet en el Instituto de Investigaciones Gino Germani.

La investigación contextualiza que "en términos de la evolución del Producto Bruto en Argentina teníamos entre 2003 y 2011 un alto crecimiento económico, principalmente entre 2003 y 2007, con indicadores positivos del mercado de trabajo, Luego, entre 2011 y 2015 la economía registró vaivenes, con un cierto estancamiento del PIB como resultante".

"Puntualmente en el mercado de trabajo esto se tradujo en que el kirchnerismo logró aún en los últimos 4 años con una economía más estancada que no se deterioren los indicadores del mercado de trabajo, que no aumente la desocupación y que no se pierda trabajo formal", explicó a Télam el investigador.