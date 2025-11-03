Evo Morales lanzó una fuerte advertencia y afirmó que existe un acuerdo secreto que lo tendría como blanco, y que el presidente Javier Milei estaría vinculado a esa operación.

Según el exmandatario, el supuesto "pacto" persigue eliminar su figura y a su movimiento político de la escena regional, en un contexto de tensión con el gobierno boliviano.

"Hermanos de Argentina me informan que el presidente Javier Milei le pidió a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, ‘deshacerse’ de Evo porque dice que soy un peligro para la América Latina digna y soberana. No nos sorprende ese pacto para acabar con mi vida", publicó Morales en su cuenta oficial de ‘X’.

En su mensaje, incluyó además una alusión a lo ocurrido en 2019 y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Cuando ocupaba el mismo cargo con el presidente Mauricio Macri- mandó, en 2019, armas y municiones al régimen de facto de Jeanine Añez para reprimir a los bolivianos".

"Resultado: las masacres de Sacaba y Senkata con decenas de muertos y heridos", remarcó.