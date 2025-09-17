Este miércoles la comunicad educativa marchó a favor de la Ley de Financiamiento Universitario luego del veto de Javier Milei y vivió la votación del Congreso desde las afueras del Parlamento.

En las redes sociales se viralizaron las imágenes con los festejos de los asistentes en Plaza Congreso, quienes celebraron el rechazo a los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría.

