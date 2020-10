ProyectoArtigas on Twitter

"Luis Miguel Etchevehere está violando en este preciso momento la orden de restricción a favor de su hermana Dolores", denunciaron en las redes sociales los integrantes de Proyecto Artigas, del que forma parte Dolores Etchevehere.

Luis "desafía y no acata" la resolución de la justicia entrerriana, que el viernes no hizo lugar al pedido de desalojo en el predio 'Casa Nueva', en disputa en el marco de un juicio sucesorio de la familia.



El posteo fue acompañado por un video en el que se ve a un hombre (sindicado en el material audiovisual como Luis Etchevehere) increpando a un policía frente a una tranquera, diciendo que "si tiene que meterlos preso, proceda, pero basta de conversación, póngase donde se tiene que poner... no va a entrar nadie acá".

Cadenas y personal

Antes de ese tuit, Proyecto Artigas advirtió en otro posteo: "Etchevehere nos secuestró en la estancia. No acata y desafía la decisión de la Justicia. Secuestró a su hermana Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas en la Estancia Casa Nueva colocando cadenas. Pedimos racionalidad!".

Esa publicación fue acompañada en su cuenta oficial junto a una foto de las cadenas colocadas en la tranquera del predio.



Ayer, el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, afirmó que Dolores "probó en la audiencia que fue declarada también heredera" de los predios, remarcó que el ingreso al lugar fue "pacífico y sin violencia" y que la denuncia contraria no indicó ni probó "un hecho violento más que el número de personas" presentes.



En tanto, Luis Etchevehere, exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, confirmó que la medida será apelada. Mientras sus abogadas preparan ese documento, violó la decisión judicial.