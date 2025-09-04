Otro libertario corriendo y van… Las imágenes de los pubertarios corriendo del pueblo son cada vez más frecuentes desde la llegada de Milei al poder por sus posturas provocativas.

En este caso, el tuitero conocido como ‘LAUTI DEL 56%’, uno de los asistentes al acto de Milei en la Provincia, hizo un gesto terriblemente racista hacia los vecinos de Moreno, cuando los quiso tratar de monos.

Claro que los vecinos respondieron a la provocación de este muchacho que se pensaba que estaba en la computadora de su habitación, y se le fueron encima.

Entre golpes y mientras el libertario retrocedía, la propia Gendarmería tuvo que interceder para que no lo golpearan aún más. Pero no fue el único suceso desafortunado para los pubertarios.

Otro asistente del acto se comió tremendo cachetazo cuando insultó a una mujer con la que estaba discutiendo en las adyacencias del predio.

Los actos de discriminación por parte de los seguidores de Milei estuvieron a la orden del día, como por ejemplo, este hombre que le dijo a una vecina: “Los negros a su casa, dale, los negros del otro lado”.