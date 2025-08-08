"Se ve que no tienen cerebro y tienen que copiar y sobre todo ofender", sentenció Estela de Carlotto cuando le preguntaron por la bandera con el “Nunca Más” que usó La Libertad Avanza para su campaña en la provincia de Buenos Aires. ,

"Es un detalle que no hay que soportarlo, hay que ofenderlos. Estamos en una pelea tremenda con esta gente”, admitió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con Anotnio Fernández Llorente por Radio Splendid AM 990.

“Esto va más allá de lo que se puede permitir, es la ofensa permanente. El método es dejarnos cada vez más desprotegidos, abandonar a la gente, al pueblo. Fue un error elegirlos”, consideró Carlotto.

Luego, agregó: “Los gobiernos que son opositores o de mala onda siempre han tenido sus cosas, pero nunca con la actitud ofensiva y maligna que tiene este Gobierno. Todo lo que hace es para daño, sobre todo para herir la humanidad, la mente, el corazón”.

Entrevista completa

Estela manifestó: “El Gobierno no tiene moral, si pudieran harían mucho más todavía. Estamos pasando un momento único porque nunca con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos, ha habido esta situación de muerte e intolerancia y de maldad”.