Hasta hace no tanto tiempo Esteban Trebucq no sólo era periodista sino que era uno de los rostros visibles de Crónica, el canal del pueblo, por lo que su discurso estaba cerca de los ciudadanos y sus problemáticas.

Pero ahora parece haber cambiado radicalmente su opinión e hizo todo un editorial señalando cual Gestapo a los grupos que se autoconvocaron para demostrarle su descontento al Gobierno.

Trebucq dijo, sin ponerse colorado que los manifestantes, a los que llamó “un sector de la política” intentará materializar un “Golpe de Estado”, dejando en claro que no tiene ni la más mínima idea de lo que eso significa y que no le importa agitar con algo tan grave.

Tan enajenado está el ex periodista, que segundos después de decir que la semana pasada no hubo jubilados, no tuvo empacho en asegurar que Beatriz Blanco, la jubilada que fue empujada por un policía y resultó herida “es una viejita mala”. Beatriz confirmó su presencia demostrando que no sólo no tiene miedo sino que la agresión sufrida no hace más que darle fuerzas para continuar en la lucha.