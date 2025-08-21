Desde el canal decidieron que tenían que hablar del supuesto abandono de obras públicas de parte de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y aseguraron que una de las obras que había comenzado Martiniano Molina había sido discontinuada.

El problema es que estaban hablando de la obra de 'Villa Azul-Rectificación de la traza del Acceso' que le corresponde a Vialidad Nacional y fue abandonada por el gobierno nacional.

Para peor, Esteban Trebucq es de La Plata por lo que sabe a la perfección de qué está mostrando y si le corresponde a Provincia, Municipio o Nación, por eso tal vez es que prefirió no opinar al respecto y tratar de cambiar de tema lo antes posible.