Hubo un tiempo en el que Esteban Trebucq hacía periodismo pero eso quedó ya muy atrás desde que se posicionó como uno de los voceros extraoficiales de Javier Milei.

Pero si algo de credibilidad le quedaba a este inefable personaje, lo acaba de tirar a la basura ya que en lugar de hacer un análisis sobre cómo venían las encuestas y las elecciones decidió asegurar que “el peronismo va a perder las elecciones” aunque las encuestas estén marcando otra cosa.

Pero si había algo más triste, el hombre intentó despegar a los libertarios de “la vieja política” pero terminó diciendo que Milei hará un acto en La Plata, al mismo club donde el peronismo hace siempre sus actos, aseguró que va al barro de La Matanza, en referencia a los 5 minutos que se tomó para sacarse una foto con su s candidatos, y asegura que el peronismo no sabe qué hacer y por eso repite: Milei, Milei, Milei. Mas o menos lo mismo que hacen los libertarios con Cristina, con la diferencia de que ella no es Presidenta desde diciembre de 2015.