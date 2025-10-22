La lucha por el voto de la centro derecha es encarnizado y las esquirlas de la explosión de Juntos por el Cambio se esparcieron en tantas partes que ya es difícil distinguir los alineamientos.

En dos grandes bloques podemos separar a los que se sumaron a La Libertad Avanza -como Patricia Bullrich o Diego Santilli- y los que se pasaron a la oposición -como Ricardo López Murphy u Horacio Rodríguez Larreta-.

Dentro de los primeros está Fernando de Andreis, soldado leal a Mauricio Macri, mientras que entre los segundos se encuentra Esteban Paulón quien le echó en cara la destrucción que sufrió el PRO.