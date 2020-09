Sergio Chouza on Twitter

"Claramente hubo en las PASO un fraude muy grande" aseguró sin ponerse colorado el senador Esteban Bullrich.

El tema es raro por varias cosas, la primera es que ellos estaban en el poder por lo que, si hubiera habido irregularidades, sería su responsabilidad, pero además para hacer una denuncia pública de tal gravedad el senador debería tener pruebas o sólo son declaraciones irresponsables tendientes a generar un daño institucional.

Obviamente Luis Majul no supo, no pudo o no quiso cuestionar las graves acusaciones sin sentido del senador convirtiéndose en cómplice.

“Si gano yo: que bien funciona el sistema. Si gana otro: FRAUDE.”— mecasullo on Twitter Link mecasullo on Twitter

“-¿Qué te pedí? -Que no diga más boludeces -¿Y qué hiciste? -Dije que aunque las elecciones las organizamos nosotros la oposición nos hizo fraude”— Nano on Twitter Link Nano on Twitter

“Fraude, descripción gráfica.”— Fernando Bercovich 💚 on Twitter Link Fernando Bercovich 💚 on Twitter

“Esto es grave, porque rompe uno de los pocos consensos fundamentales que hay en la Argentina, que es no poner en tela de juicio los resultados electorales. Si se va a hablar de fraude, hay que poner todas las pruebas sobre la mesa. La liviandad en este tema es muy irresponsable. https://t.co/tOYNJvXJhR”— Gabriel Sued on Twitter Link Gabriel Sued on Twitter

“Macri chocó la economía, pero todos los que gobernaron antes también, eso no tiene nada de nuevo. Lo nuevo, lo que nunca pasó en la historia argentina post recuperación democrática, es que un partido se vaya denunciando fraude en una elección que ellos mismos organizaron”— Martin Trombetta on Twitter Link Martin Trombetta on Twitter

“Ahora pretenden instalar que hubo fraude cuando el encargado de controlar la elección es el estado y la diferencia a favor del ganador superó los 20 puntos realmente buscan arraigar en la sociedad un clima hostil y de desasosiego https://t.co/fWWGtnzHjc”— Antonio F Llorente on Twitter Link Antonio F Llorente on Twitter

“En Narnia, el reino imaginario del PRO, no sólo la oposición hace fraude en las elecciones sino que el oficialismo no lo denuncia ante la justicia. https://t.co/5e7CCwuH6H”— Sebastian Fernandez on Twitter Link Sebastian Fernandez on Twitter