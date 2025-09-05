Eduardo Feinmann se hizo muy viral en las redes sociales por este extracto de su programa que en pocos segundos da una imagen inmensa del problema en el que se encuentra metido el gobierno libertario.

El tremendo escándalo de corrupción que salpica a las altas esferas del Ejecutivo y a varios funcionarios género una imagen tan negativa, que hasta los propios periodistas que se consideraban casi militantes ahora se empiezan a dar vuelta.

Ya lo vimos en Pablo Rossi, el compañero de Eduardo, en Fantino, en Baby Etchecopar y tantos otros. Pero seguramente Feinmann se lleva el primero puesto ya que entonó una frase del ‘hit del momento’. El conductor cantó “Alta Coimera” mientras Rossi se reía a su lado.

Este temazo ya se canta en subtes y en la vía pública pero también llegó al mismísimo Congreso Nacional, cuando la senadora fueguina, Cristina López, en medio de la sesión que tiró abajo el veto de Milei en Discapacidad también la entonó para los senadores del cuerpo.