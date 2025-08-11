Estafa $LIBRA: Alconada Mon contó cómo fueron las transferencias de millones de dólares de Hayden Davis a una billetera virtual
El periodista de investigación estuvo en FILO y desmenuzó el entramado de dinero girado a diversas cuentas minutos después de que Milei publicara una selfie con Hayden Davis.
La estafa con la cripto $LIBRA se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Javier Milei, que está siendo investigado en los Estados Unidos y las pruebas crecen en su contra.
En nuestro país, Hugo Alconada Mon sigue de cerca la investigación y en su paso por FILO contó paso a paso cómo fueron dándose los intercambios de dinero a medida que el presidente publicaba datos para que sus seguidores compraran la cripto moneda.
Según el periodista de La Nación, Hayden Davis transfirió 500 mil dólares a una billetera virtual -que aun falta determinar de quién es- minutos después que Javier Milei publicara en sus redes sociales una selfie juntos.
Pero no fue la única transferencia, ya que el tres de abril, lo hizo con un millón y medio de dólares a otra billetera.
Para completarla, un día después Novelli llevó dos bolsos cargados a una caja de seguridad en el Banco Galicia.