La estafa con la cripto $LIBRA se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Javier Milei, que está siendo investigado en los Estados Unidos y las pruebas crecen en su contra.

En nuestro país, Hugo Alconada Mon sigue de cerca la investigación y en su paso por FILO contó paso a paso cómo fueron dándose los intercambios de dinero a medida que el presidente publicaba datos para que sus seguidores compraran la cripto moneda.

Según el periodista de La Nación, Hayden Davis transfirió 500 mil dólares a una billetera virtual -que aun falta determinar de quién es- minutos después que Javier Milei publicara en sus redes sociales una selfie juntos.

Pero no fue la única transferencia, ya que el tres de abril, lo hizo con un millón y medio de dólares a otra billetera.

Para completarla, un día después Novelli llevó dos bolsos cargados a una caja de seguridad en el Banco Galicia.