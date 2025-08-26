Carlos Pagni lanzó una revelación tremenda durante su editorial en su programa Odisea Argentina, que repercutió en las redes sociales.

El periodista se encontraba hablando del tremendo escándalo de corrupción que salpica al gobierno, y especialmente sobre uno de los implicados en los audios de Spagnuolo: Eduardo ‘Lule’ Menem.

Pagni aseguró que “‘Lule’ Menem es hijo de Mohamed Menem, primo de Carlos y primo de Eduardo y es hijo a su vez de Fátima Menem, es hijo de dos Menem, también prima”.

Todos reconocerán los dichos populares respecto a ser hijo de primos como una manera de burlarse del otro. Pero, en este caso Lule, lo es realmente.