Clara Montero Barré, quien trabajó en la campaña de José Luis Espert en 2019, aseguró que "todo lo que dice Marcelo Longobardi es verdad" respecto a la relación entre el diputado libertario y Fred Machado.

Según Montero Barré, "Machado era aportante de campaña" y quiso conocer al entonces candidato a presidente José Luis Espert.

"Espert quería a Longobardi de vice", le preguntó Juan Amorín. "Si, a Espert y a tantos otros", indicó.