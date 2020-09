José Luis Espert volvió a dar la nota en las redes por su comentario sobre la muerte del policía en Palermo.

En primer lugar responsabilizó al abolicionismo de Zaffaroni, aún no se entiendo por qué ya que el asesino del policía no debía estar preso sino internado en un neuropsiquiátrico. Después dijo que hay que empoderar a la policía para que use su arma, lo que demuestra que no sabía que el policía disparó al menos tres veces matando a su atacante y terminó con una pavada jurídica al plantear el bajar la edad de "inimputabilidad".

“@jlespert La edad de inimputabilidad no creo que se pueda bajar aun más.”— Ernesto Resnik on Twitter Link Ernesto Resnik on Twitter

“@ernestorr @jlespert La pregunta es qué tiene que ver el abolicionismo, Zaffaroni, la baja de la edad de imputabilidad, el accionar de la fuerza y las penas con el hecho de hoy? Absolutamente no tiene relación alguna. Usar un muerto, único sentido de éste impresentable”— Facundo Mairal on Twitter Link Facundo Mairal on Twitter

“@ernestorr @jlespert Ah...pero después te militan las 2 vidas con furia loca. Quieren que nazcan para fusilarlos a los 12. Esta gente es divina!”— Girl from Congourbano on Twitter Link Girl from Congourbano on Twitter

“@ernestorr @jlespert Bajar la edad de imputabilidad, Que tiene que ver con el caso? El atacante tiene 51 años...”— Toto Ledesma on Twitter Link Toto Ledesma on Twitter

“@ernestorr Me encanta Espert. Un outsider de derecha rancia que le quita 4 puntos a la derecha posible. Desde la vereda nac&pop debemos alentar a estos sórdidos personajes.”— Luli Vinate on Twitter Link Luli Vinate on Twitter

“@ernestorr @jlespert Bajar la edad no modifico las estadísticas del delito . Más contención, comida, trabajo y escuela es lo qué hay que incrementar para mandar a la cárcel niños . Cuando tenes hambre, contame si no te ponés malhumorado y, sino comiste por 3 dias, estás afanando a vida o muerte”— Mara on Twitter Link Mara on Twitter

“@ernestorr @jlespert Te metiste en el lugar equivocado tocayo... algunos tienen menos ideas que pelos en la cabeza... Matan a un policía➡️Bajar la edad de inimputabilidad Arrebatan una cartera➡️ Bajar la edad de inimputabilidad Robo en un kiosko➡️ Bajar la edad de inimputabilidad Etc... Etc... Etc...”— Ernesto Luis Frias on Twitter Link Ernesto Luis Frias on Twitter

“@2020Rosita @ernestorr @jlespert Si si. Tal cuál, dijo una bestialidad. Pasa cuando uno opina de algo que no sabe.”— Ciruja (Greeneyes) on Twitter Link Ciruja (Greeneyes) on Twitter