Como si la Justicia del Estado de Texas no lo estuviera investigando por sus vínculos con el narcotraficante Federico 'Fred' Machado, el candidato a diputado libertario, se agarró de un hecho de inseguridad en la Provincia para tratar de desviar la atención pegándole a Kicillof.

Pero lo cierto es que ni Milei pudo defenderlo de las acusaciones y las pruebas de haber recibido al menos 200.000 dólares para su campaña del 2021 y Laje tuvo que dejarle en claro al Presidente que no se trataba de un "chisme de peluquería".

Pero más allá de la intención del candidato de despegarse del escándalo las redes no se lo dejan de recordar.