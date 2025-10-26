José Luis Espert reapareció este domingo en medio de una fuerte guardia periodística para emitir su voto.

El excandidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, visiblemente incómodo, fue consultado por el escándalo que lo involucra en una investigación por presuntos lazos con el empresario Fred Machado.

"Es un día muy bueno para votar, para la democracia. Cada vez que se vota se ratifica la democracia", expresó el Espert al salir del cuarto oscuro y evitó hacer declaraciones políticas o referirse a la causa que lo tiene bajo la lupa.

Ante la insistencia de los cronistas, Espert soltó una frase que dejó entrever su malestar: "Ya dije todo lo que hay que decir. Yo los respeté a ustedes".