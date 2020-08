José Luis Espert tildó de facho a Eduardo Feinmann porque le había dicho que habían colaborado con el triunfo en las urnas de la fórmula Fernández Fernández al haberse presentado a las elecciones.

Después de Feinmann el que le dijo facho a Espert por considerar que su análisis era ridículo.

Ante la consulta de Tomás Méndez sobre lo que le había sucedido el excandidato a presidente comparó la situación con los supuestos ataques que recibía desde un programa de televisión.

“Me acuerdo que durante el anterior gobierno kirchnerista, estaba 678, que de periodismo tenía tanto como yo de astronauta”, expresó el economista y afirmó: "No me parece que sea muy diferente el ataque de un Feinmann a los ataques que he tenido cuando había un 678”.

Cuando Tomás Méndez le explicó la diferencia que básicamente reside en que 678 era un programa con una clara posición política y que lo decía abiertamente mientras que algunos periodistas macristas se escudan en el llamado "periodismo independiente" Espert terminó reconociendo que había notables diferencias.