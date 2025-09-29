Ante la contundencia de la evidencia sobre los vínculos entre José Luis Espert y el narco Fred Machado, el candidato libertario no pudo más que reconocer que lo conoce y hasta que viajó en su avión privado pero aseguró que no sabía quién era.

Pero según denunció Juan Grabois a raíz de información que llegó desde los Estados Unidos los vínculos entre el narco que resiste su extradición y el diputado libertario van mucho mas allá de haberse visto sólo una vez.

Y más allá de que Espert haya tenido que reconocer que viajó en el avión privado de Machado y que ya está comprobado el aporte de al menos 200.000 dólares a la campaña, según el periodista Sebastián Lacunza, el vínculo entre ellos está mas que probado y así lo expresó en X

En TN le pidieron a Espert que comente algo sobre su vínculo con Fred Machado. Dijo que sólo lo vio una vez "en enero o febrero de 2019" para presentar un libro en Viedma, y que le agradeció por llevarlo en avión. Mintió.

1 - Se reunió, probablemente por primera vez, cerca del 5 de marzo de 2019 en el aeropuerto de San Fernando. Allí arreglaron el aporte de Machado a la campaña (avión, auto y US$). Hay al menos dos testigos.

2 - El 18 de abril viajaron ambos a Viedma en el avión King Air y presentaron el libro en el Hotel Austral. Está filmado. Además, Espert estuvo en la casa de Machado.

3 - El 5 de junio de 2019, Machado viajó especialmente de Londres a Buenos Aires. Participó de algunas de las reuniones en las que se ofreció la candidatura vicepresidencial a Facundo Manes, Oscar Ruggeri y Alberto Cormillot. Si alguno de ellos tiene memoria, lo podrá contar.

4 - En julio, Machado regresó a Argentina. La campaña del Frente Despertar era un hervidero por los fondos. El 19 de ese mes participó de una cena en la casa de Luis Rosales y se encontró con gente de la campaña en el Four Seasons. Hay una decena de testigos. Espert y Machado siguieron en contacto luego de las elecciones de 2019. La contabilidad atribuida en tribunales de Texas a Machado y Mercer-Erwin indica que la transferencia de US$200.000 fue registrada el 1 de febrero de 2020. Un mes después, Espert se compró un BMW de US$ 90.000. Y hubo al menos otro encuentro. Machado fue detenido el 17 de abril de 2021.