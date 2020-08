"Necesitan distancia simbólica. Ellos pueden atacar con palabras muy poco articuladas. Cuando dicen kukas, etc. Pero cuando dicen Comunismo o K. Son todos singnificantes que no se enlazan, porque si les das sentido se desactivan", observó Daniel Santoro.

El artista y analista peronista, entrevistado por la AM750 se preguntó: "¿Por qué el peronismo tiene continuidad en el tiempo? Porque se devela como verdad. En Chile están pidiendo peronismo, no lo pueden pronunciar porque no tienen significante, pero no piden la vuelta del comunismo, piden peronismo."

"Piden que le aflojen, que humanicen un poco el capital, que depongan la codicia, que haya un poco de reparto. Esos son todos los paradigmas del peronismo. En un momento la sociedad se espanta de la codicia y se refugia en un concepto que se llama peronismo".