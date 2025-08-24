Jonatan Viale no fue la única persona que se despegó del gobierno por las denuncias contra Karina Milei y el subsecretario Eduardo "Lule" Menem por la filtración de audios de Diego Spagnuolo.

Y así como Alejandro Fantino también intentó despegarse del escándalo de corrupción, la conductora Mirtha Legrand, cercana al presidente Milei, se expresó en ese mismo sentido.

"El amigo íntimo del presidente asegura que su hermana, Karina Milei, cobraba coimas”, detalló la periodista Camila Dolabjian, invitada al programa de Legrand.

Finalmente, Mirtha reaccionó ante la magnitud del caso: “Qué terrible todo, qué turbio”.