Las redes estallaron con esta imagen de Javier Milei como perrito faldero de Donald Trump, que un artista sudamericano ingresó para intervenir una escultura en el Museo de Cera de Madrid.

El chileno Nicolás Miranda ingresó al museo donde se encontraba una representación del salón oval de la Casa Blanca, con los muñecos de cera de Donald Trump y Melania así como también el de Barack Obama.

Pero de repente abajo de los pies de Trump apareció un perrito faldero con la cara del presidente argentino, que no puede representar mejor la situación actual que vive el país.

El artista contó a la agencia EFE que durante la tarde del miércoles entró al museo madrileño con los muñecos escondidos en distintas mochilas, y realizó la intervención que duró tan solo media hora hasta que fue retirada, pero alcanzó para unas fotos memorables.