La trampa avanza
Escracharon y detuvieron a un fiscal libertario por robar boletas de Fuerza Patria
Un escandaloso episodio sacudió la jornada electoral de este domingo. En una escuela de Villa de Mayo un representante de La Libertad Avanza fue detenido tras ser sorprendido robando boletas del espacio Fuerza Patria.
La actividad electoral en la provincia de Buenos Aires, que arrancó con una burla dirigida a Karina Milei, tuvo un hecho lamentable que protagonizado por un fiscal de La Libertad Avanza.
En la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo, en Malvinas Argentinas, el representante del partido de Javier Milei, fue detenido tras ser sorprendido robando boletas del espacio Fuerza Patria.
Según trascendió, y tal como muestra el video que se hizo viral, autoridades de mesa y fiscales detectaron irregularidades en el cuarto oscuro. Inmediatamente se dio aviso a los agentes policiales, que procedieron a la detención del hombre.