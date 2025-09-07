La actividad electoral en la provincia de Buenos Aires, que arrancó con una burla dirigida a Karina Milei, tuvo un hecho lamentable que protagonizado por un fiscal de La Libertad Avanza.

En la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo, en Malvinas Argentinas, el representante del partido de Javier Milei, fue detenido tras ser sorprendido robando boletas del espacio Fuerza Patria.

Según trascendió, y tal como muestra el video que se hizo viral, autoridades de mesa y fiscales detectaron irregularidades en el cuarto oscuro. Inmediatamente se dio aviso a los agentes policiales, que procedieron a la detención del hombre.