Campaña sucia
Escandaloso: Adorni se comió una paliza y quedó en offside por difundir un video falso de Kicillof
El vocero presidencial difundió una fake news sobre el gobernador bonaerense. El presidente Javier Milei se sumó a esa estrategia. Los cruzaron en las redes con la versión original de la entrevista.
Después de difundir una polémica imagen falsa de Axel Kicillof, el presidente Javier Milei repitió esa estrategia con un video fake de Axel Kicillof con la intención de dejar mal parado al gobernador de Buenos Aires por sus dichos en Futurock.
El accionar se instaló desde el núcleo de La Libertad Avanza, ya que el vocero Manuel Adorni difundió el clip falso.
Por este motivo, y para desactivar la campaña sucia, el periodista Gabriel Sued compartió el video sin edición de la entrevista.
"¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero", aclaró el periodista.
El descargo de los periodistas: