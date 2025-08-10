Después de difundir una polémica imagen falsa de Axel Kicillof, el presidente Javier Milei repitió esa estrategia con un video fake de Axel Kicillof con la intención de dejar mal parado al gobernador de Buenos Aires por sus dichos en Futurock.

El accionar se instaló desde el núcleo de La Libertad Avanza, ya que el vocero Manuel Adorni difundió el clip falso.

Por este motivo, y para desactivar la campaña sucia, el periodista Gabriel Sued compartió el video sin edición de la entrevista.

"¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero", aclaró el periodista.