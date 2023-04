Clarín anuncia que “el Movimiento Evita y la ex diputada nacional del Frente de Todos y candidata a gobernadora del Frente de Todos, Silvia Horne, quedaron envueltos en un escándalo por millonarias transferencias realizadas a una asociación civil vinculada a la postulante”.



Contexto: el próximo domingo hay elecciones provinciales y Horne va como cabeza de la lista del espacio Vamos con Todos.

Aclaración: el ministro del Interior de la Nación Wado de Pedro, aclaró que “ante la desinformación, una aclaración: el frente Nos Une Río Negro, dentro del Gran Acuerdo Rionegrino alcanzado por el senador Alberto Weretilneck y el senador Martín Doñate, es la única lista que cuenta con el apoyo del kirchnerismo”.

La fake news, explicada por el periodista especializado Mauro Brissio

“Una vez más el Diario Clarín haciendo lo que no debe hacer: Mentir Abro hilo”, publicó el periodista Mauro Brissio en su cuenta @BrissioMauro. Allí desenmascaró al Grupo: “Más allá del error (ponele que sea un error) de primero publicar $100.000 millones y luego aclarar que es $100 millones, vamos a explicar de que se trata esta operación política”.

Desde la Asociación Civil por todos se han ejecutado en los años 2020 y 2021 convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y el INAES. Los proyectos ejecutados se enmarcan dentro de la línea Socio-Comunitaria del programa potenciar trabajo, mediante el cual se han desarrollado actividades en las seis provincias de la Patagonia (Tierra del Fuego, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Rio Negro) mediante las…

Asimismo, durante el 2020 durante el aislamiento que vivió el país por la pandemia de COVID-19 esta asociación brindó ayuda en las ciudades de la Patagonia concientizando sobre los cuidados, desinfectando lugares públicos en los barrios y distribuyendo barbijos a la población.



Dentro de la Línea Socio-Productiva del Programa Potenciar Trabajo la Asociación Civil Por Todos ha desarrollado actividades en la provincia de Rio Negro, enmarcadas en la creación de un corredor productivo el cual se encuentra en funcionamiento distribuyendo la producción que…

Con respecto a los fondos del INAES los mismos fueron destinados a las cooperativas con matrículas y balances al día o con proyectos conveniados mediante los municipios como el galpón de empaque en construcción en la localidad de Fernández Oro y el proyecto de obra de agua para…

Se aclara también que esta asociación cuenta con los balances 2020 y 2021 aprobados por el consejo de ciencias económicas y con la mayoría de Los proyectos presentados por la asociación ejecutados o en ejecución y se encuentran rendidos con dictámenes de la coordinación de…

Esta es la declaración de Silvia Horne: “En primer lugar, no voy a permitir que a mí como única candidata mujer me quieran poner la defensiva por acusaciones infundadas de un medio nacional que sabemos a qué intereses responde. Seguramente, deben estar preocupados por el crecimiento de nuestra fuerza política. En segundo lugar, yendo al tema en cuestión, yo no formo parte de ninguna de esas personerías jurídicas, que tienen sus comisiones directivas, controles internos y demás. Firman convenios con el Estado, son fondos que se auditan y se controlan. Y a diferencia de JSRN que nos endeuda en dólares y no hace las obras, esas entidades con los recursos que recibieron han hechado a andar un corredor productivo que permite vincular de forma directa a productores del valle con consumidores de Bariloche, la ciudad más grande pero con peor abastecimiento de alimentos de la provincia. Así que estoy muy orgullosa de lo que hacen los compañeros con los programas del Estado Nacional. Creo que el senador Weretilneck debería ocuparse menos de operaciones mediáticas y más de ver lo mal que gestionan la provincia hace 12 años”.