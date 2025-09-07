De no creer
Escándalo y tensión en vivo: en LN+ filtraron una boca de urna en plena veda
Durante la transmisión especial por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la señal de noticias mostró al aire datos, una práctica prohibida hasta las 21:00 horas.
Más allá de las irregularidades o trampas ocurridas en las elecciones bonaerenses, un hecho alarmante sucedió en la transmisión especial que realizaron en el canal oficialista LN+.
En plena cobertura, en la pantalla de La Nación Más apareció la difusión de una encuesta de boca de urna. El hecho ocurrió mientras avanzaba la votación, y no pasó inadvertido, ya que este episodio significó violar la veda electoral.
De acuerdo con la normativa vigente, está terminantemente prohibido publicar o difundir encuestas, sondeos o proyecciones de resultados antes de las 21 horas, es decir, tres horas después del cierre de los comicios.