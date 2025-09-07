Más allá de las irregularidades o trampas ocurridas en las elecciones bonaerenses, un hecho alarmante sucedió en la transmisión especial que realizaron en el canal oficialista LN+.

En plena cobertura, en la pantalla de La Nación Más apareció la difusión de una encuesta de boca de urna. El hecho ocurrió mientras avanzaba la votación, y no pasó inadvertido, ya que este episodio significó violar la veda electoral.

De acuerdo con la normativa vigente, está terminantemente prohibido publicar o difundir encuestas, sondeos o proyecciones de resultados antes de las 21 horas, es decir, tres horas después del cierre de los comicios.